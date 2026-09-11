Анас Маздрашки взе сет на водача в схемата, но остана на крачка от финала в Хихон

Анас Маздрашки приключи участието си на турнира на клей в Хихон, Испания, с награден фонд от 30 хиляди евро. 20-годишният българин достигна до полуфиналите, където отстъпи в три сета пред поставения под №1 Раян Найбур от Нидерландия.

Маздрашки започна отлично срещата и демонстрира стабилност при собственото си подаване. Българинът изчака своя момент и успя да реализира ключов пробив в края на първия сет, който му позволи да го спечели с 6:4.

Развитието на двубоя обаче се промени рязко във втората част. Найбур проби още в първия сервис гейм на Маздрашки и постепенно наложи пълен контрол върху играта. Водачът в схемата не даде нито гейм на българина и изравни резултата след 6:0.

Нидерландецът запази инерцията си и в решителния трети сет. Той отново стигна до ранен пробив още в първия гейм и този път не позволи на Маздрашки да се върне в срещата. Найбур удържа преднината си до края и затвори двубоя с 6:3.

Така Маздрашки остана на една победа от финала, след като направи силен турнир и достигна до последните четирима в надпреварата в Хихон.

В битката за титлата Раян Найбур ще се изправи срещу друг нидерландец – поставения под №3 Сандер Йонг.







