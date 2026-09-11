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Александър Василев отпадна на четвъртфиналите на тенис турнир във Франция

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Спорт
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Поставеният под №5 българин отстъпи с 1:6, 3:6 пред водача в схемата Клеман Шидек (Франция).

Александър Василев отпадна на четвъртфиналите на тенис турнир във Франция
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Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Плезир (Франция) с награден фонд 30 000 долара.

Поставеният под №5 българин отстъпи с 1:6, 3:6 пред водача в схемата и №185 в световната ранглиста Клеман Шидек (Франция) за 80 минути игра.

Василев загуби на два пъти по три поредни гейма и отстъпи с 1:6 в първия сет. Втората част пък беше решена от единствен пробив в полза на Шидек още в четвъртия гейм.

#Александър Василев тенис #Александър Василев

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