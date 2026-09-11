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Шофьорът, подсъдим за смъртта на 12-годишната Сияна, остава в ареста

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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сияна трябваше навърши ново заседание делото загиналото момиче катастрофа телиш
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Георги Александров, подсъдим за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, остава в ареста. Окръжният съд в Плевен не намери нови обстоятелства, които да налагат промяна на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека.

Няма събрани доказателства, които да разколебават обвинителната теза.

Според съда по делото няма събрани нови доказателства, които да разколебават обвинителната теза. Периодът на задържането не е прекомерен, а по делото остава да се изготви и изслуша само комплексната съдебна медицинска и автотехническа експертиза.

Съдът приема, че подсъдимият би могъл да се укрие, ако е на свобода. Той няма семейство и има данни за липса на трайни семейни връзки, които да го задържат в страната.

Вещото лице, д-р Павел Тимонов, съдебен лекар, не е посочил уважителни причини за неявяване в три поредни съдебни заседания. Съдът му наложи глоба за неявяване в съдебни заседания през април, юли и септември по 500 евро, което е общо 1500 евро.

Съдът смята, че следва вещото лице да бъде заменено заради прекомерно забавяне на заключението на експертизата и на делото. Прокуратурата и частното обвинение възразиха с мотива, че това обективно ще забави делото още, тъй като новоназначеното вещо лице ще трябва да се запознава с цялото дело. Защитата на подсъдимия подкрепя замяната на вещото лице.

Съдът прие, че следва да даде последна възможност на вещото лице да изпълни задълженията си и че при следващо неизпълнение ще го замени.

#катастрофа край Телиш #смъртта на Сияна

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