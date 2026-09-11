БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Големият въпрос, който постави 11...
Чете се за: 02:45 мин.
25 години по-късно: Светът си спомня за атентатите на 11...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валерия Гърневска допусна поражение на четвъртфиналите на тeнис турнира на клей в Къмпулунг (Румъния)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

17-годишната българка отстъпи на представителката на домакините Джулия Попа.

Валерия Гърневска допусна поражение на четвъртфиналите на тeнис турнира на клей в Къмпулунг (Румъния)
Слушай новината

Шампионката от Държавното първенство по тенис на България Валерия Гърневска допусна поражение на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Къмпулунг (Румъния) с награден фонд 15 хиляди евро.

17-годишната българка отстъпи на шестата поставена представителка на домакините Джулия Попа с 1:6, 7:5, 1:6 за малко над два часа на корта.

Гърневска загуби първите пет гейма в мача и отстъпи в първия сет с 1:6. Българката поведе с 5:2 във втората част, допусна изравняване за 5:5, но спечели следващите два гейма и след 7:5 изравни резултата в сетовете. Гърневска поведе с 1:0 в третата решаваща част, но загуби следващите шест гейма и отпадна от надпреварата.

През следващата седмица тя ще вземе участие в европейското лично първенство до 18 г. в Оберпулендорф (Австрия). Там България ще бъде представена освен от Гърневска и от Елеонора Тонева при девойките, както и от Димитър Кисимов и Калоян Шиков при юношите.

#Валерия Гърневска

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
1
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни валежи от неделя
2
С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни...
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
3
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
Трима лекари, обвинени за смъртта на 6-годишно дете в Пловдив, отиват на съд
4
Трима лекари, обвинени за смъртта на 6-годишно дете в Пловдив,...
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява организацията на изпитите за шофьори
5
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява...
Учредиха Инициативен комитет от над 200 души в подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев
6
Учредиха Инициативен комитет от над 200 души в подкрепа на Андрей...

Най-четени

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
5
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Български тенис

Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на турнир от сериите "Чалънджър" в Истанбул
Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на турнир от сериите "Чалънджър" в Истанбул
Анас Маздрашки продължава към полуфиналите в Хихон Анас Маздрашки продължава към полуфиналите в Хихон
Чете се за: 00:50 мин.
Антъни Генов се размина със сетбол и отпадна на четвъртфиналите в Тулн Антъни Генов се размина със сетбол и отпадна на четвъртфиналите в Тулн
Чете се за: 01:35 мин.
Адриан Андреев се отказа по време на мача си от втория кръг в Рабат Адриан Андреев се отказа по време на мача си от втория кръг в Рабат
Чете се за: 01:20 мин.
Валерия Гърневска се класира за четвъртфиналите на турнир в Къмпулунг Валерия Гърневска се класира за четвъртфиналите на турнир в Къмпулунг
Чете се за: 01:05 мин.
Димитър Кисимов отпадна в третия кръг на юношеския US Open Димитър Кисимов отпадна в третия кръг на юношеския US Open
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Няколко къщи изгоряха при голям пожар в старозагорското село Димовци (СНИМКИ и ВИДЕО)
Няколко къщи изгоряха при голям пожар в старозагорското село...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Шофьорът, убил двама братя край село Смилян, е освободен с "подписка" Шофьорът, убил двама братя край село Смилян, е освободен с "подписка"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЕК одобри допълнителни 6,1 милиарда евро за Украйна ЕК одобри допълнителни 6,1 милиарда евро за Украйна
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Министър Ива Петрова: Топлоснабдяването на столицата е осигурено през предстоящия зимен сезон Министър Ива Петрова: Топлоснабдяването на столицата е осигурено през предстоящия зимен сезон
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Битката за "Дондуков" 2: "Да, България"...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
25 години по-късно: Светът си спомня за атентатите на 11 септември...
Чете се за: 01:57 мин.
Галерия
Румен Радев към отличниците зрелостници: Вашият успех е огромен...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
78 яслени групи в София са под риск от затваряне, Столичната община...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ