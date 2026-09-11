Валерия Гърневска допусна поражение на четвъртфиналите на тeнис турнира на клей в Къмпулунг (Румъния)

17-годишната българка отстъпи на представителката на домакините Джулия Попа.
Шампионката от Държавното първенство по тенис на България Валерия Гърневска допусна поражение на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Къмпулунг (Румъния) с награден фонд 15 хиляди евро.
17-годишната българка отстъпи на шестата поставена представителка на домакините Джулия Попа с 1:6, 7:5, 1:6 за малко над два часа на корта.
Гърневска загуби първите пет гейма в мача и отстъпи в първия сет с 1:6. Българката поведе с 5:2 във втората част, допусна изравняване за 5:5, но спечели следващите два гейма и след 7:5 изравни резултата в сетовете. Гърневска поведе с 1:0 в третата решаваща част, но загуби следващите шест гейма и отпадна от надпреварата.
През следващата седмица тя ще вземе участие в европейското лично първенство до 18 г. в Оберпулендорф (Австрия). Там България ще бъде представена освен от Гърневска и от Елеонора Тонева при девойките, както и от Димитър Кисимов и Калоян Шиков при юношите.