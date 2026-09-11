Валерия Гърневска допусна поражение на четвъртфиналите на тeнис турнира на клей в Къмпулунг (Румъния)

Шампионката от Държавното първенство по тенис на България Валерия Гърневска допусна поражение на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Къмпулунг (Румъния) с награден фонд 15 хиляди евро.

17-годишната българка отстъпи на шестата поставена представителка на домакините Джулия Попа с 1:6, 7:5, 1:6 за малко над два часа на корта.

Гърневска загуби първите пет гейма в мача и отстъпи в първия сет с 1:6. Българката поведе с 5:2 във втората част, допусна изравняване за 5:5, но спечели следващите два гейма и след 7:5 изравни резултата в сетовете. Гърневска поведе с 1:0 в третата решаваща част, но загуби следващите шест гейма и отпадна от надпреварата.

През следващата седмица тя ще вземе участие в европейското лично първенство до 18 г. в Оберпулендорф (Австрия). Там България ще бъде представена освен от Гърневска и от Елеонора Тонева при девойките, както и от Димитър Кисимов и Калоян Шиков при юношите.