Григор Димитров с първа победа на клей през сезона

Григор Димитров се класира за втория кръг на турнира на червени кортове в Бостад, който е от категория АТР 250. Най-добрият български тенисист, участващ с „уайлд кард“ в основната схема, се наложи на старта над чеха Далибор Свърчина с 2:1 сета, в отделните части 7:6 (5), 1:6, 6:4. Срещата продължи 2:20 часа и предложи много обрати в развоя си.



Общо двамата тенисисти направиха 12 пробива – 7 на сметката на Свърчина и 5 за Димитров, което рядко срещано в елитния мъжки тенис.

За Димитров това беше първи двубой след загубата от Артър Фери на осминафиналите на Уимбълдън преди десетина дни. Освен това българинът се поздрави с първа победа на клей корт през сезона!

Във втория кръг Димитров ще срещне победителя от мача между поставения под номер 5 в схемата Нуно Боржеш от Португалия и Мойс Куаме от Франция.



С успеха си българинът спечели 25 точки за ранглистата на АТП, в която заема 146-ото място, както и 10 750 евро от наградния фонд на надпреварата.

Наградният фонд на турнира в Бостад е 612 620 евро.