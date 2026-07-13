Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста по тенис при мъжете на АТP.

35-годишният хасковлия достигна до четвъртия кръг на Уимбълдън, където отпадна от британеца Артър Фери с 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7(7) в близо четиричасов мач. Тъй като повтори постижението си от миналата година, Димитров остава на 146-ата позиция в класацията с 407 точки.

През тази седмица първата ракета на България ще се изправи срещу чеха Далимор Свърчина на турнира на клей в Бощад (Швеция).

Сред българите най-голям прогрес бележи 17-годишният Иван Иванов, който се изкачва със 70 позиции до рекордната за кариерата си 584-та, след като достигна до четвъртфиналите на "Чалънджър 50" в Нотингам (Великобритания), където се превърна в най-младия българин с победа в основната схема на подобна надпревара.

Италианецът Яник Синер запазва първата си позиция в ранглистата с 13450 точки след защитата на титлата си на Уимбълдън, докато финалистът Александър Зверев (Германия) се изкачва до второто място, изпреварвайки Карлос Алкарас (Испания), който все още се бори с контузия в китката.

Австралиеът Алекс де Минор се изкачва до петото място, въпреки че отпадна в четвъртия кръг на турнира от Големия шлем на Острова, а полуфиналистът Новак Джокович (Сърбия), Даниил Медведев (Русия) и Флавио Коболи (Италия) се изкачват с по едно място за сметка на Тейлър Фриц (САЩ), който вече е десети.

В класацията на двойки финландецът Хари Хелиоваара и британецът Хенри Патън все още делят първото място с по 9960 точки, след като повториха успеха си от 2024-та, спечелвайки титлата при дуетите на Уимбълдън.