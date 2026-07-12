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Яник Синер покори Уимбълдън за втори път след обрат срещу Александър Зверев

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Спорт
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Италианецът защити титлата си

Яник Синер
Снимка: БТА
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Яник Синер защити титлата си на третия за годината турнир по тенис от Големия шлем Уимбълдън. На финала водачът в схемата надигра втория поставен Александър Зверев с 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4 за 3:48 часа игра и записа десета поредна победа срещу този съперник.

Първите два сета в мача бяха равностойни и бяха решени след тайбрек, като двамата съперници печелеха подаванията си. Имаше само една възможност за пробив, която Синер пропусна в първия сет.

Зверев взе първата част след тайбрек с 9:7, като и двамата пропуснаха по един сетбол, но при втората си възможност Зверев не сбърка и поведе след малко повече от час игра в първия сет.

Вторият сет се разви по идентичен начин, двамата стигнаха до тайбрек, но този път Синер бе безапелационен, поведе с 4:0 с два минипробива и след 7:2 изравни сетовете.

В третия сет играта продължи в същото русло до седмия гейм, когато Зверев получи първата си възможност за пробив в мача, но Синер запази хладнокръвие и изравни с къса топка, а при опита си да я стигне, Зверев се подхлъзна и удари коляното си. Германецът успя да продължи, но от този момент Синер взе инициативата, спечели подаването си, след това осъществи първия пробив в мача и поведе след 6:3.

В четвъртия сет Синер направи един пробив за 4:3 и след 6:4 триумфира с петия си трофей от Големия шлем.

За световния №1 Яник Синер това е пета титла от Големия шлем и втора на тревата в Лондон, докато германецът не успя да направи дубъл след триумфа си на Ролан Гарос по-рано през годината, негов първи трофей от Големия шлем.

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#Уимбълдън 2026 #Яник Синер #Александър Зверев

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