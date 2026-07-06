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Григор Димитров напусна Уимбълдън след драматична загуба

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Срещата на централния корт продължи близо 4 часа.

Григор Димитров Уимбълдън 2026
Снимка: БГНЕС
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Най-добрият българският тенисист Григор Димитров приключи участието си на Уимбълдън. В среща от осминафиналите, бившият №3 в света отстъпи с 2:3 сета пред Артър Фери. Двубоят на централния корт продължи близо 4 часа, а представителят на домакините стигна до успеха след 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (7).

Димитров за четвърта поредна година приключва участието си на Уимбълдън на осминафинал. Бившият №3 в света пропусна отлична възможност за втори път в кариерата си да играе четвъртфинал (след сезон 2014, когато достигна до полуфиналите).

Драмата на централния корт тази нощ на живо изгледа рекордьорът по спечелени титли на Уимбълдън Роджър Федерер, който бе сред най-ярките знаменитости по трибуните.

В първия сет 35-годишният Димитров допусна пробив в 11-ия гейм, след което на свой сервис представителят на домакините, който за първи път играеше на централния корт, затвори частта след 40 минути.

Във втория сет 175-сантиметровият Фери, който е първият представител на домакини, достигнал до осминафинал с „уайлд кард” в Откритата ера на тениса, допусна няколко грешки, които бяха добре дошли за Григор и бившият №3 постигна брейк.

Третият сет започна по най-добрият начин - Димитров проби, след което затвърди, макар и не съвсем лесно. Настроението в играта на полуфиналиста от Уимбълдън през 2014-а започна да се завръща и той спечели сета, за да поведе с 2-1.

В следващия сет Димитров проби за 2:1, но допусна рибрейк. Григор стигна до брейкбол в седмия гейм и след хубава акция на мрежата, отново излезе напред в резултата, но пак не успя да затвърди. Българинът продължи да усложнява живота си. Сервирайки да остане в сета, той допусна да изостане 0-40 и, въпреки че отрази два от брейкболите, при третия Фери взе сета.

В петия сет Фери играеше в приповдигнато настроение и рядко грешеше. Стигна се до решаващ тайбрек до 10 точки, който Фери спечели с 10-7 точки.

„Трудно е да намеря правилните думи за всичко, което преживях в последните няколко часа. Да бъдещ за първи път на централния корт и да спечелиш такъв петсетов мач срещу Григор Димитров… Израснах на пет минути оттук и си мечтаех да имам възможността някой ден да съм в тази позиция”, заяви след двубоя победителя.

На четвъртфинал британският представител ще играе с Флавио Коболи. Италианецът победи Алекс де Минор със 7:5, 7:6(4), 6:3.

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#Артър Фери #Уимбълдън 2026 #Григор Димитров

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