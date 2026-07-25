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Яник Синер и Новак Джокович пропускат Мастърса в Монреал

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Спорт
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Карлос Алкарас също обяви по-рано, че няма да се включи в надпреварата

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Водачът в световната ранглиста Яник Синер се оттегли от участието в турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Монреал, който ще се проведе в периода 2-13 август. В турнира няма да участва и четирикратният шампион Новак Джокович.

Синер, който спечели първите пет Мастърс 1000 турнира за този сезон (Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим), няма да се опита да постигне невероятния успех от девет от девет възможни титли в тази категория в рамките на една година.

Той беше в серия от шест поредни трофея на това ниво, включително и Ролекс Париж Мастърс от миналата година.

Джокович от своя страна не е играл в Канада от 2018 г., след като вдигна трофея четири пъти между 2007 и 2016 г.

Карлос Алкарас също обяви по-рано, че няма да се включи в надпреварата. Испанецът, който отсъства от игра поради контузия на дясната китка, има намерение да се завърне в Синсинати. Турнирът започва на 13 август, а участието ще му позволи да се подготви за защитата на титлата на US Open.

Александър Зверев ще бъде големият фаворит, след като вече е печелил в Монреал през 2017 г. и демонстрира голямо постоянство през този сезон, печелейки "Ролан Гарос". Втори поставен ще бъде Феликс Оже-Алиасим.

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#АТР Мастърс 1000 в Монреал #Яник Синер #Новак Джокович

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