Карлос Алкарас се готви за завръщане в игра на Мастърса в Синсинати

Очаква се седемкратният шампион от Големия шлем да получи окончателно медицинско разрешение, за да потвърди участието си
Карлос Алкарас, който отсъства от игра поради контузия на дясната китка, има намерение да се завърне на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати. Турнирът започва на 13 август, а участието ще позволи на испанския тенисист да се подготви за защитата на титлата на US Open.
Сегашният номер 3 в света (той беше изпреварен от финалиста на Уимбълдън Александър Зверев) получи контузия на дясната китка на турнира в Барселона през април.
Очаква се седемкратният шампион от Големия шлем да получи окончателно медицинско разрешение от д-р Анхел Руис-Которо тази седмица, за да потвърди участието си.
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Това е положителна новина за 23-годишния испанец, който публикува снимки от тренировка в социалните си мрежи през последните дни, придружени от съобщението: „На правилния път“.
Бившият номер едно в света ще пропусне турнира в Монреал (1-13 август). Участието му на турнира в Синсинати, в който триумфира миналата година, ще бъде етап от подготовката му за Откритото първенство на САЩ (23 август - 13 септември).