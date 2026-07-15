Карлос Алкарас се готви за завръщане в игра на Мастърса в Синсинати

Карлос Алкарас, който отсъства от игра поради контузия на дясната китка, има намерение да се завърне на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати. Турнирът започва на 13 август, а участието ще позволи на испанския тенисист да се подготви за защитата на титлата на US Open.

Сегашният номер 3 в света (той беше изпреварен от финалиста на Уимбълдън Александър Зверев) получи контузия на дясната китка на турнира в Барселона през април.

Очаква се седемкратният шампион от Големия шлем да получи окончателно медицинско разрешение от д-р Анхел Руис-Которо тази седмица, за да потвърди участието си.

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Това е положителна новина за 23-годишния испанец, който публикува снимки от тренировка в социалните си мрежи през последните дни, придружени от съобщението: „На правилния път“.

Бившият номер едно в света ще пропусне турнира в Монреал (1-13 август). Участието му на турнира в Синсинати, в който триумфира миналата година, ще бъде етап от подготовката му за Откритото първенство на САЩ (23 август - 13 септември).