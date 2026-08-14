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Джокович и Синсинати: Пет загубени финала преди големия триумф

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Бившият №1 в световната ранглиста е рекордьор с 40 титли от сериите Мастърс 1000.

Новак Джокович
Снимка: БГНЕС
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Както на повечето турнири от календара на ATP, Новак Джокович има множество приятни спомени от участията си на Синсинати Оупън. Сръбската легенда обаче не е забравила и трудните моменти, през които е преминала преди да се превърне в трикратен шампион в надпреварата.

Джокович печели само един от първите си четири мача в Синсинати, а след това губи и първите си пет финала в турнира. Два от тях са срещу Анди Мъри – през 2008 и 2011 г., а останалите три срещу големия му съперник от ерата на „Голямата тройка“ Роджър Федерер – през 2009, 2012 и 2015 г.

„Имам страхотни спомени от този турнир, въпреки че ми трябваше известно време, за да спечеля първата си титла тук. Мисля, че преди това бях загубил четири или пет финала, преди най-накрая да победя Роджър през 2018 г. Всъщност в повечето от тези финали губех именно от него“, сподели Джокович в четвъртък преди началото на тазгодишното издание.

„Беше сериозна пречка, която трябваше да преодолея. Но след като спечелих първата титла, почувствах огромно облекчение. Връщах се тук с усещането, че много силно искам този трофей. Получавал съм страхотна подкрепа от Чикаго и Охайо. Сръбската общност тук е много голяма. Това всъщност е едно от нещата, които си спомням най-силно от финалите през 2023 и 2018 г. На трибуните имаше доста сръбски знамена. Беше много хубаво.“

Бившият №1 в световната ранглиста е рекордьор с 40 титли от сериите Мастърс 1000. Именно в Синсинати започва историята му в тази категория турнири през 2005 г., когато губи още в първия кръг от Фернандо Гонсалес.

21 години по-късно Джокович се завръща в надпреварата като трикратен шампион. След първата си титла през 2018 г. той триумфира още през 2020 и 2023 г.

Последният от трите трофея дойде след един от най-запомнящите се финали в историята на ATP. На Lindner Family Tennis Centre Джокович спаси мачбол срещу Карлос Алкарас и след 3 часа и 49 минути игра стигна до победата със 7:5, 6:7(7), 6:7(4). Това остава най-дългият финал във формат два от три сета в историята на ATP от 1990 г. насам.

„Не знаех, че това е бил първият Мастърс 1000 турнир, в който съм играл в кариерата си. Беше през 2005 г. Вече около 20 или 21 години идвам тук. Последният път, когато участвах, спечелих титлата през 2023 г. Това беше един от най-епичните мачове във формат два от три сета, в които някога съм участвал“, каза още Джокович.

Сърбинът ще започне тазгодишното си участие срещу победителя от мача между Тиаго Агустин Тиранте и Ян Хойнски.

„Очаквам с нетърпение турнира. Последно играх тук през 2023 г., а съоръженията са се подобрили изключително много. Направили са невероятна работа“, добави Джокович.

#тенис турнир в Синсинати 2026 #Новак Джокович

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