БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Бен Шелтън ще защитава титлата си в Монреал

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Американецът победи Лърнър Тиен и ще се изправи срещу сънародника си Брандън Накашима, който отстсрани Рафаел Ходар

Снимка: БТА
Слушай новината

Защитаващият титлата си Бен Шелтън отново е на финал на турнира по тенис в Монреал (Канада) с награден фонд 9,415 милиона долара, след като се справи в два сета с Лърнър Тиен – 6:2, 6:3. В мача за титлата той ще срещне сънародника си Брандън Накашима, който пък отстрани 19-годишния испанец Рафаел Ходар със 7:6 (7:3), 6:4.

Започнал турнира като номер 5 в схемата, Шелтън има шест победи в кариерата си, като три от тях са тази година в Далас, Мюнхен и Щутгарт.

„Супер-доволен съм от представянето си. Лърнър е човек, който ми създава много проблеми в играта. Трудно предизвикателство за преодоляване. Да го победя по начина, по който го направих, няма какво да кажа друго, освен това“, каза Шелтън.

Въпреки победата в два сета, не мина без инциденти и Шелтън удари рамото и лявата си ръка в стената зад себе си. Рана на дланта му пък предизвика продължителен медицински тайм-аут, за да се спре кървенето.

Първата част вървеше равностойно до 2:2, когато Шелтън в 6-ия гейм направи пробив от първа възможност, а след това повтори сценария и за крайното 6:2. Във втората част се нуждаеше само от една такава открила се възможност, повеждайки за 2:0.

Сега му предстои сблъсък с Накашима, от когото никога не е губил в предишнине пет директни сблъсъка. Но по-сериозните въпроси за Шелтън явно предстоят с физическото му състояние.

Накашима продължава да се изкачва в ранглистата на АТР и вече е на 22-о място, но ще се опита да спечели втора титла в кариерата си и то на турнир с ниво Masters 1000. Единственият му трофей е от 2022-а година в Сан Диего.

В първия сет – макар и да се стигна до тайбрек, играта на американеца вървеше по-леко и той почти не допусна грешки, докато Ходар трябваше да отразява шест точки за пробив. В крайна сметка Накашима взе две подавания на испанския тийнейджър, преди да спре устрема му във втората част.

Ходар тръгна лошо – допускайки пробив още в първия гейм на втория сет и вложи всички усилия, за да го върне, но не успя и така отстъпи. Всъщност Накашима дори можеше по-рано да приключи, ако се беше възползвал от непредизвиканите грешки на испанеца.

#ATP Мастърс 1000 в Монреал 2026 #Бен Шелтън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: ATP

Бен Шелтън спечели титлата от тенис турнира в Монреал за втора поредна година
Бен Шелтън спечели титлата от тенис турнира в Монреал за втора поредна година
Холгер Руне се надява да бъде готов за US Open Холгер Руне се надява да бъде готов за US Open
Чете се за: 01:12 мин.
Григор Димитров започва срещу Себастиан Баес на "Мастърс“ турнира в Синсинати Григор Димитров започва срещу Себастиан Баес на "Мастърс“ турнира в Синсинати
Чете се за: 01:57 мин.
Бен Шелтън продължава защитата на титлата си в Монреал и ще играе с Лърнър Тиен Бен Шелтън продължава защитата на титлата си в Монреал и ще играе с Лърнър Тиен
Чете се за: 02:15 мин.
Дъжд отложи четвъртфиналите в Монреал за вторник Дъжд отложи четвъртфиналите в Монреал за вторник
Чете се за: 02:10 мин.
Американецът Бен Шелтън си осигури четвъртфинал на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Монреал Американецът Бен Шелтън си осигури четвъртфинал на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Монреал
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Бургас е домакин на „Евровизия 2027“: Какво ще предложи...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ