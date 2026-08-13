Бен Шелтън ще защитава титлата си в Монреал

Защитаващият титлата си Бен Шелтън отново е на финал на турнира по тенис в Монреал (Канада) с награден фонд 9,415 милиона долара, след като се справи в два сета с Лърнър Тиен – 6:2, 6:3. В мача за титлата той ще срещне сънародника си Брандън Накашима, който пък отстрани 19-годишния испанец Рафаел Ходар със 7:6 (7:3), 6:4.

Започнал турнира като номер 5 в схемата, Шелтън има шест победи в кариерата си, като три от тях са тази година в Далас, Мюнхен и Щутгарт.

„Супер-доволен съм от представянето си. Лърнър е човек, който ми създава много проблеми в играта. Трудно предизвикателство за преодоляване. Да го победя по начина, по който го направих, няма какво да кажа друго, освен това“, каза Шелтън.

Въпреки победата в два сета, не мина без инциденти и Шелтън удари рамото и лявата си ръка в стената зад себе си. Рана на дланта му пък предизвика продължителен медицински тайм-аут, за да се спре кървенето.

Първата част вървеше равностойно до 2:2, когато Шелтън в 6-ия гейм направи пробив от първа възможност, а след това повтори сценария и за крайното 6:2. Във втората част се нуждаеше само от една такава открила се възможност, повеждайки за 2:0.

Сега му предстои сблъсък с Накашима, от когото никога не е губил в предишнине пет директни сблъсъка. Но по-сериозните въпроси за Шелтън явно предстоят с физическото му състояние.

Накашима продължава да се изкачва в ранглистата на АТР и вече е на 22-о място, но ще се опита да спечели втора титла в кариерата си и то на турнир с ниво Masters 1000. Единственият му трофей е от 2022-а година в Сан Диего.

В първия сет – макар и да се стигна до тайбрек, играта на американеца вървеше по-леко и той почти не допусна грешки, докато Ходар трябваше да отразява шест точки за пробив. В крайна сметка Накашима взе две подавания на испанския тийнейджър, преди да спре устрема му във втората част.

Ходар тръгна лошо – допускайки пробив още в първия гейм на втория сет и вложи всички усилия, за да го върне, но не успя и така отстъпи. Всъщност Накашима дори можеше по-рано да приключи, ако се беше възползвал от непредизвиканите грешки на испанеца.