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Холгер Руне се надява да бъде готов за US Open

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Спорт
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25-годишният датчанин е извън игра вече близо десет месеца.

холгер руне пропуска уимбълдън завръщането корта отлага
Снимка: БГНЕС
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Холгер Руне опроверга информациите, че ще пропусне US Open заради продължаващото си възстановяване от контузия на ахилесовото сухожилие. Датчанинът обаче не се ангажира с конкретна дата за завръщането си на корта.

„Виждам информация, че ще се оттегля от US Open. Не съм се оттеглил. Продължавам да работя усилено, за да се върна възможно най-скоро. Надявам се това да бъде за US Open“, написа Руне в социалната мрежа X.

25-годишният датчанин е извън игра вече близо десет месеца. Последният му мач бе на 18 октомври 2025 г., когато се отказа заради контузия в полуфинала на турнира в Стокхолм срещу французина Юго Юмбер.

Впоследствие бе установено, че Руне е получил разкъсване на ахилесовото сухожилие на десния крак, което наложи продължително възстановяване.

Когато получи травмата, Руне заемаше 15-ото място в световната ранглиста. Десетте месеца извън състезанията обаче се отразиха сериозно на позицията му и той вече е с 84 места по-назад в класацията.

#US Open 2026 #Холгер Руне

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