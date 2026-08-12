Холгер Руне се надява да бъде готов за US Open

Холгер Руне опроверга информациите, че ще пропусне US Open заради продължаващото си възстановяване от контузия на ахилесовото сухожилие. Датчанинът обаче не се ангажира с конкретна дата за завръщането си на корта.

„Виждам информация, че ще се оттегля от US Open. Не съм се оттеглил. Продължавам да работя усилено, за да се върна възможно най-скоро. Надявам се това да бъде за US Open“, написа Руне в социалната мрежа X.

25-годишният датчанин е извън игра вече близо десет месеца. Последният му мач бе на 18 октомври 2025 г., когато се отказа заради контузия в полуфинала на турнира в Стокхолм срещу французина Юго Юмбер.

Впоследствие бе установено, че Руне е получил разкъсване на ахилесовото сухожилие на десния крак, което наложи продължително възстановяване.

Когато получи травмата, Руне заемаше 15-ото място в световната ранглиста. Десетте месеца извън състезанията обаче се отразиха сериозно на позицията му и той вече е с 84 места по-назад в класацията.