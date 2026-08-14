Александър Зверев ще играе за Германия за Купа "Дейвис"

Александър Зверев се завръща в отбора на Германия за Купа "Дейвис" за втория квалификационен кръг. Шампионът от "Ролан Гарос" е част от тима на капитана Михаел Колман, който бе обявен в петък за мача срещу Хърватия на 19-20 септември. В случай на победа Германия ще се класира за финалната осмица, която ще се проведе в италианския град Болоня.

"Заради изключителните успехи на Александър през сезона аз съм много доволен, че той още веднъж е част от нашия отбор за купа "Дейвис", каза Колман, цитиран от Германската тенис федерация.

Не се очакваше Зверев да бъде извикан, тъй като двубоят е непосредствено след Откритото първенство на САЩ по тенис. Германецът е един от фаворитите за последния турнир от Големия шлем в Ню Йорк, като финалът при мъжете е насрочен за 13 септември.