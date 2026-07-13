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Яник Синер: Благодаря на всички за любовта и подкрепата

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Спорт
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Италианецът е петкратен носител на трофеи от Големия шлем.

Яник Синер
Снимка: БТА
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Двукратният носител на трофея от Уимбълдън Яник Синер благодари за любовта и подкрепата с публикация в социалната мрежа "Инстаграм".

Италианецът защити титлата си в надпреварата след успех с 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4 над Александър Зверев.

"Направихме го отново. Благодаря на всички за любовта и подкрепата", написа петкратният шампион от Големия шлем.

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На Уимбълдън Синер спечели приблизително 4,8 млн. долара и увеличи общите си кариерни приходи от наградни фондове до 69,6 млн. долара. Пред него са само трима играчи - Роджър Федерер (130,6 млн.), Рафаел Надал (134,9 млн.) и Новак Джокович (193,5 млн.).

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#Яник Синер

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