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Григор Димитров се изкачи с две места в световната ранглиста

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Спорт
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Начело в ранглистата продължава да бъде италианецът Яник Синер с 13 450 точки

григор димитров участва турнира лос кабос
Снимка: AP Photo
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Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров се изкачва с две места и от днес вече е 140-и в обновената седмична класация на ATP.

Прогрес регистрират и останалите български играчи в топ 100, като най-сериозен той е при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места.

Начело в ранглистата продължава да бъде италианецът Яник Синер с 13 450 точки, следван от германеца Александър Зверев с 8480 и испанеца Карлос Алкарас с 8160 точки. Топ 5 се допълва от Феликс Оже-Алиасим, както и от Новак Джокович. Сърбинът мина с две места напред, след като австралиецът Алекс де Минор и американецът Бен Шелтън не успяха да си защитят точките от предходната година по това време.

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#Григор Димитров

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