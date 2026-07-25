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Кентен Алис триумфира с титлата в Кицбюел след победа над Александър Бублик

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Спорт
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Французинът надделя в два сета над действащия шампион и спечели втората ATP титла в кариерата си

Кентен Алис триумфира с титлата в Кицбюел след победа над Александър Бублик
Снимка: AP Photo
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Кентен Алис е новият шампион на турнира от сериите ATP 250 в Кицбюел. Французинът победи защитаващия титлата си Александър Бублик (Казахстан) с 6:4, 7:6(8) във финала и завоюва втория трофей на сингъл в професионалната си кариера.

Двубоят продължи малко повече от час и половина, а Алис демонстрира по-голяма стабилност в ключовите моменти на срещата.

В първия сет французинът проби подаването на Бублик в десетия гейм, за да затвори частта с 6:4 и да избегне тайбрек. След като пропусна първата си възможност да приключи сета, той се възползва от втората.

Втората част премина без пробиви, като двамата тенисисти бяха безгрешни на собствен сервис и закономерно стигнаха до тайбрек. В него Бублик поведе с 6:5 и си осигури сетбол, но Алис запази самообладание, спечели последните три разигравания и сложи край на срещата още от първата си възможност за титлата.

Освен трофея, французинът си осигури и чек за над 93 хиляди евро от наградния фонд на турнира, докато за Бублик поражението означава, че няма да успее да защити титлата, която спечели в Кицбюел преди година.

#Алексанъдр Бублик #ATP 250 в Кицбюел #Кентен Алис

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