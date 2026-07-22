Себастиан Баес заслужи място на четвъртфиналите в Кицбюел

Аржентинецът Себастиан Баес се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Кицбюел (Австрия) с награден фонд 612 620 евро.

Шампионът от 2023 година елиминира поставения под номер 3 французин Артюр Риндеркнеш със 7:6(6), 2:6, 6:4 след почти два часа и половина игра.

Риндеркнеш, полуфиналист в надпреварата от миналия сезон, пропиля ранен пробив аванс, а в последвалия тайбрек поведе с 5:2 точки, но допусна обрат. Във втората част той дръпна с 4:1 гейма и бързо стигна до изравняване на общия резултат.

Баес все пак стигна до крайния успех с единствен пробив в седмия гейм на решаващия трети сет.

Така той очаква мач срещу победителя от срещата между сънародника си Марко Трунхелити и германеца Яник Ханфман.

Французинът Кентен Али също продължава на четвъртфиналите, след като елиминира втория в схемата Валантен Вашро (Монако) с 6:3, 6:4 за малко повече от час и четвърт на корта. Той реализира по един пробив в средата и на двата сета, за да триумфира срещу 19-ия в световната ранглиста Вашро.

Следващият съперник на Али ще бъде Мариано Навоне от Аржентина, който се справи убедително с 6:0, 6:3 срещу поставения под номер 6 Ян-Ленард Щруф (Германия).