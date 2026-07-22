БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пуснаха от ареста младежа, заснет с райски газ в...
Чете се за: 01:47 мин.
Народното събрание разреши базирането на 8 военни...
Чете се за: 02:27 мин.
САЩ обещаха да защитят България от потенциална заплаха от...
Чете се за: 00:37 мин.
Кабинетът взима от ДПС сградата на ул....
Чете се за: 01:35 мин.
Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на...
Чете се за: 01:57 мин.
Румен Радев: Категорично е изключено от българска...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Себастиан Баес заслужи място на четвъртфиналите в Кицбюел

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 612 620 евро.

себастиан баес защитава титлата сантяго
Слушай новината

Аржентинецът Себастиан Баес се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Кицбюел (Австрия) с награден фонд 612 620 евро.

Шампионът от 2023 година елиминира поставения под номер 3 французин Артюр Риндеркнеш със 7:6(6), 2:6, 6:4 след почти два часа и половина игра.

Риндеркнеш, полуфиналист в надпреварата от миналия сезон, пропиля ранен пробив аванс, а в последвалия тайбрек поведе с 5:2 точки, но допусна обрат. Във втората част той дръпна с 4:1 гейма и бързо стигна до изравняване на общия резултат.

Баес все пак стигна до крайния успех с единствен пробив в седмия гейм на решаващия трети сет.

Така той очаква мач срещу победителя от срещата между сънародника си Марко Трунхелити и германеца Яник Ханфман.

Французинът Кентен Али също продължава на четвъртфиналите, след като елиминира втория в схемата Валантен Вашро (Монако) с 6:3, 6:4 за малко повече от час и четвърт на корта. Той реализира по един пробив в средата и на двата сета, за да триумфира срещу 19-ия в световната ранглиста Вашро.

Следващият съперник на Али ще бъде Мариано Навоне от Аржентина, който се справи убедително с 6:0, 6:3 срещу поставения под номер 6 Ян-Ленард Щруф (Германия).

#тенис турнир в Кицбюел 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран предупреди България заради разполагането на американски самолети на наша територия
1
Иран предупреди България заради разполагането на американски...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
МОН обсъжда вариант за дълга ваканция в началото на май
3
МОН обсъжда вариант за дълга ваканция в началото на май
Конфликтът в Близкия изток: Поредна размяна на удари, но и надежда за деескалация
4
Конфликтът в Близкия изток: Поредна размяна на удари, но и надежда...
Делото за смъртта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев започва на втора инстанция
5
Делото за смъртта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев започва...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
6
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
3
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
4
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
5
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
6
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...

Още от: ATP

Вавринка изигра последния си мач на клей в ATP тура
Вавринка изигра последния си мач на клей в ATP тура
Чилич се сбогува емоционално с дългогодишния си треньор Чилич се сбогува емоционално с дългогодишния си треньор
Чете се за: 03:12 мин.
Григор Димитров се придвижи с 4 позиции в световната ранглиста Григор Димитров се придвижи с 4 позиции в световната ранглиста
Чете се за: 01:22 мин.
Андрей Рубльов триумфира в Бостад Андрей Рубльов триумфира в Бостад
Чете се за: 01:20 мин.
Триумф за Стефанос Циципас в Гщаад Триумф за Стефанос Циципас в Гщаад
Чете се за: 01:22 мин.
Даниел Мерида Агилар спечели първа титла в кариерата си на турнира в Умаг Даниел Мерида Агилар спечели първа титла в кариерата си на турнира в Умаг
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Народното събрание разреши базирането на 8 военни самолета на летище "Безмер"
Народното събрание разреши базирането на 8 военни самолета на...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Пуснаха от ареста младежа, заснет с райски газ в автомобил в Пловдив Пуснаха от ареста младежа, заснет с райски газ в автомобил в Пловдив
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Силна буря с пороен дъжд и ураганен вятър връхлетя Варна (СНИМКИ) Силна буря с пороен дъжд и ураганен вятър връхлетя Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
Затвориха АМ "Тракия" за повторен оглед след тежката катастрофа край Карнобат (СНИМКИ) Затвориха АМ "Тракия" за повторен оглед след тежката катастрофа край Карнобат (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
САЩ обещаха да защитят България от потенциална заплаха от страна на...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Два трамвая се сблъскаха на емблематичен мост в Ротердам, 15 души...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Пожари бушуват в няколко провинции на италианския остров Сицилия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Лари или Аксел: Кой ще победи на "Даунинг стрийт" 10?
Чете се за: 01:27 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ