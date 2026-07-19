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Андрей Рубльов триумфира в Бостад

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Спорт
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Надпреварата е от категория АТР 250.

Андрей Рубльов
Снимка: БГНЕС
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Андрей Рубльов спечели за втори път след 2023 година с титлата от тенис турнира на червени кортове в Бостад, Швеция. Надпреварата е от категория АТР 250.

Във финала той победи с 6:4, 6:3 шампиона за 2025 година Лучано Дардери от Италия.

Рубльов реши мача в края на първия и началото на втория сет, когато спечели пет поредни гейма. Така той превърна резултата от 4:4 в 6:4, 3:0, което му даде значително спокойствие.

Дардери имаше само две възможности да реализира пробив в мача, като първата бе при 2:2 гейма в първия сет, а втората бе при 2:0 във втория сет.

За Рубльов това е 18-а титла в кариерата и първа от 17 месеца насам. Последният път, когато той спечели турнир, бе през февруари 2025 година в Доха.

С успеха си 28-годишният руснак ще прогресира с две места в световната ранглиста. От понеделник той ще бъде номер 14. Дардери пък губи три позиции и от новата седмица ще бъде номер 21 в света.

#Андрей Рубльов

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