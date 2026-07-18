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Новак Джокович: Краят на кариерата ми е по-близо от всякога

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Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
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24-кратният шампион от Големия шлем призна, че все по-често мисли за отказването, но все още се чувства способен да се състезава на най-високо ниво

Новак Джокович: Краят на кариерата ми е по-близо от всякога
Снимка: AP Photo
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Новак Джокович за първи път открито призна, че краят на професионалната му кариера вече не изглежда толкова далеч. В интервю за ESPN сръбската тенис легенда заяви, че моментът на оттеглянето му е "по-близо от когато и да било“, макар все още да се чувства конкурентоспособен срещу най-добрите в света.

"Все още чувствам, че мога да се състезавам на най-високо ниво. Но този момент определено е по-близо от когато и да било. Не знам дали съществува идеален начин да се оттеглиш. Искам ли да завърша кариерата си на върха? Просто ще продължа да се наслаждавам на времето, което прекарвам на корта“, заяви 39-годишният сърбин.

Джокович е най-успешният тенисист в историята на мъжкия тенис по брой титли от Големия шлем, като има 24 трофея. Освен това той държи рекордите за най-много спечелени титли от сериите ATP Masters 1000 - 40, както и от Финалния турнир на ATP - седем.

Въпреки че вече е на 39 години, сърбинът продължава да се съревновава с водещите тенисисти в света и остава сред най-разпознаваемите фигури в световния спорт.

#Новак Джокович

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