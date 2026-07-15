Нуно Боржеш спря Григор Димитров във втория кръг на турнира в Бостад

Григор Димитров приключи участието си на турнира от сериите ATP 250 в Бостад, след като отстъпи във втория кръг на действащия шампион Нуно Боржеш. Португалецът, поставен под номер 5 в схемата, се наложи с 6:4, 6:2 за малко повече от час игра на клей кортовете в шведския град.

Българинът, който участва с "уайлд кард", изостана още в началото след пробив в първия гейм. Макар да успя бързо да възстанови равенството при 2:2, Боржеш веднага върна пробива и до края на първата част не допусна колебания на собствен сервис.

Във втория сет португалецът наложи пълно превъзходство. Той реализира два ранни пробива и поведе с 4:0, с което на практика реши изхода на срещата. Димитров успя да вземе два гейма до края, но Боржеш безпроблемно затвори двубоя при първата си възможност.

Това беше третият официален мач между двамата тенисисти и първи на клей – настилката, на която португалецът се чувства най-комфортно. След успеха той поведе с 2:1 победи в преките двубои и продължава защитата на титлата си в Бостад, спечелена през 2024 година.

С достигането си до втория кръг Григор Димитров заработи 25 точки за световната ранглиста, в която заема 146-ото място, както и 10 750 евро от наградния фонд на турнира.