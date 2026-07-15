БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европрокуратурата наказа с „порицание“...
Чете се за: 02:02 мин.
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев...
Чете се за: 01:37 мин.
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нуно Боржеш спря Григор Димитров във втория кръг на турнира в Бостад

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Португалският шампион от 2024 година се наложи с 6:4, 6:2 и продължи защитата на титлата си в шведския турнир

нуно боржеш спря григор димитров втория кръг турнира бостад
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Григор Димитров приключи участието си на турнира от сериите ATP 250 в Бостад, след като отстъпи във втория кръг на действащия шампион Нуно Боржеш. Португалецът, поставен под номер 5 в схемата, се наложи с 6:4, 6:2 за малко повече от час игра на клей кортовете в шведския град.

Българинът, който участва с "уайлд кард", изостана още в началото след пробив в първия гейм. Макар да успя бързо да възстанови равенството при 2:2, Боржеш веднага върна пробива и до края на първата част не допусна колебания на собствен сервис.

Във втория сет португалецът наложи пълно превъзходство. Той реализира два ранни пробива и поведе с 4:0, с което на практика реши изхода на срещата. Димитров успя да вземе два гейма до края, но Боржеш безпроблемно затвори двубоя при първата си възможност.

Това беше третият официален мач между двамата тенисисти и първи на клей – настилката, на която португалецът се чувства най-комфортно. След успеха той поведе с 2:1 победи в преките двубои и продължава защитата на титлата си в Бостад, спечелена през 2024 година.

С достигането си до втория кръг Григор Димитров заработи 25 точки за световната ранглиста, в която заема 146-ото място, както и 10 750 евро от наградния фонд на турнира.

#ATP 250 в Бостад #Нуно Боржеш #Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
4
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край Търговище
5
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край...
НПМГ с уточнение за минималните балове и мястото си в класирането след 7-и клас
6
НПМГ с уточнение за минималните балове и мястото си в класирането...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: ATP

Карлос Алкарас се готви за завръщане в игра на Мастърса в Синсинати
Карлос Алкарас се готви за завръщане в игра на Мастърса в Синсинати
Ново предизвикателство за Григор Димитров в Бостад Ново предизвикателство за Григор Димитров в Бостад
Чете се за: 02:07 мин.
Григор Димитров с първа победа на клей през сезона Григор Димитров с първа победа на клей през сезона
Чете се за: 01:27 мин.
Роберто Баутиста Агут сложи край на кариерата си Роберто Баутиста Агут сложи край на кариерата си
Чете се за: 01:15 мин.
Наказаха аржентински тенисист за 12 месеца след употреба на допинг Наказаха аржентински тенисист за 12 месеца след употреба на допинг
Чете се за: 01:37 мин.
Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева
Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Столичната община си връща къпалня „Мария Луиза“, предлага зелен амфитеатър вместо стадион „Юнак“ в Борисовата градина Столичната община си връща къпалня „Мария Луиза“, предлага зелен амфитеатър вместо стадион „Юнак“ в Борисовата градина
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Две акции на ГДБОП: Каква е връзката между Вик - Бургас и областния председател на ДПС в града? Две акции на ГДБОП: Каква е връзката между Вик - Бургас и областния председател на ДПС в града?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Сигнал за взривно устройство е получен в Министерския съвет
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Трима задържани в Якоруда след проверка на европрокуратурата за...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Институциите търсят решение след протестите за нормално придвижване...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Пускат Стоян Мавродиев под гаранция от 50 000 евро
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ