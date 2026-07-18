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Дамир Джумхур и Даниел Мерида Агилар се класираха за финала в Умаг

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Спорт
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Босненецът направи обрат срещу Алекс Молчан, а испанецът елиминира Роман Андрес Буручага в два сета

Дамир Джумхур и Даниел Мерида Агилар се класираха за финала в Умаг
Снимка: БГНЕС
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Дамир Джумхур и Даниел Мерида Агилар ще спорят за титлата на турнира по тенис на клей в Умаг (Хърватия) с награден фонд от 612 620 евро.

На полуфиналите босненецът Джумхур осъществи обрат срещу словака Алекс Молчан и се наложи с 3:6, 6:4, 6:3 след два часа и 45 минути игра.

Молчан спечели първия сет с два пробива за 6:3, но във втората част Джумхур реализира ранен пробив, който се оказа достатъчен за успех с 6:4 и изравняване на резултата. В решителния трети сет босненският тенисист поведе с 4:1, а след кратък опит за обрат от страна на съперника си затвори мача с 6:3.

В другия полуфинал 21-годишният Даниел Мерида Агилар се справи с аржентинеца Роман Андрес Буручага след 6:4, 6:2 за час и 22 минути.

Така Джумхур и Мерида Агилар ще се изправят един срещу друг в спора за трофея в хърватския курорт.

#тенис турнир в Умаг 2026 #Даниел Мерида #Дамир Джумхур

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