Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026 по БНТ 1 и БНТ 3

Третото място не е достатъчна утеха, когато си бил толкова близо до финала, но със сигурност е подходяща възможност да приключиш световното първенство с високо вдигната глава.

Франция и Англия ще изиграят последната си среща на Мондиала с разочарование, което обаче трябва да преглътнат и преодолеят, за да завършват подобаващо футболното си лято.

Килиан Мбапе все още преследва голмайсторския приз, докато за „Трите лъва“ успехът е въпрос на чест!

Гледайте Франция и Англия в спор за третото място в света – в събота срещу неделя, от 0:00 ч., по БНТ 1 и БНТ 3!

Студиото започва в 23:00.