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Дунав (Русе) няма да е в пълен състав, но ще търси изненада срещу Левски в София, заяви старши треньорът на „драконите“ Емануел Луканов

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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„Драконите“ гостуват на актуалния шампион на България в първия кръг на новия сезон в Първа лига на 17 юли от 21:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“ в столицата.

Дунав (Русе) няма да е в пълен състав, но ще търси изненада срещу Левски в София, заяви старши треньорът на „драконите“ Емануел Луканов
Снимка: БТА
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Старши треньорът на Дунав (Русе) Емануел Луканов заяви, че отборът заминава с увереност за гостуването на Левски в София в първия си мач след завръщането в елита на българския футбол, въпреки че двама от новопривлечените състезатели няма да могат да играят заради документални проблеми.

„Драконите“ гостуват на актуалния шампион на България в първия кръг на новия сезон в Първа лига на 17 юли от 21:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“ в столицата. Главен рефер на двубоя ще бъде Кристиян Николов Колев, негови асистенти – Йордан Петров Петров и Станимир Емилов Трифонов, четвърти съдия – Кристина Георгиева Георгиева, за ВАР ще отговаря Мартин Живков Великов с асистент Красимир Маргаритов Кръстев. Съдийски наблюдател ще бъде Никола Петров Джугански.

Русенският тим отпътува рано сутринта днес за мача, а програмата му след пристигането в София предвижда тренировка по-късно през деня, както и видеоразбор утре.

Луканов поздрави Левски за представянето срещу Борац (Баня Лука) и пожела успех и на останалите български участници в европейските клубни турнири.

„Гледахме ги. Поздравявам ги за това, което направиха. Все пак всички стискаме палци на българските отбори да вървят напред. Поздравления за тях. Пожелавам успех и на ЦСКА, и на Лудогорец“, заяви наставникът на русенци.

По думите му Левски разполага с равностоен състав независимо кои футболисти ще започнат срещата.

„Това е силен отбор с равностойни футболисти. Най-вероятно тези, които играха срещу Борац, няма да играят срещу нас, но и останалите са на същото ниво“, каза още Емануел Луканов.

Той изрази увереност в подготовката на своя тим, но посочи, че американският офанзивен футболист Джордан Сейнт-Луис и 20-годишният флангови играч Чарлс Апия няма да бъдат на разположение заради документални проблеми.

„Всички останали са на разположение. Здрави са. Подготвяме се, дано успеем да ги изненадаме“, добави Луканов.

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#ПФК Дунав Русе #ФК Дунав Русе #Емануел Луканов

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