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Хулиан Алварес: Целта ни е нов финал на световно първенство

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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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Нападателят на Атлетико Мадрид е оптимист преди сблъсъка с Англия.

Хулиан Алварес
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Измина много време от тогава, но не мисля, че много неща са се променили. Всички сме щастливи и горди, че отново сме на полуфинал. Това каза нападателят на Аржентина Хулиан Алварес преди сблъсъка с Англия от полуфиналите на Мондиал 2026.

„Още от началото на турнира, мнозина смятаха, че мачовете ще бъдат лесни. Но всеки двубой трябва да бъде изигран и спечелен. Мисля, че се представихме много добре в групите, а след това трябваше да се борим и да преминем през трудни моменти. Но този отбор притежава всичко необходимо. Знаем как да се адаптираме да се борим до край. Тимът ни винаги дава всичко на терена“, каза нападателят на Атлетико Мадрид.

„Англия е много силен отбор и това се видя във всеки техен мач на първенството. Те са тим от най-висока класа, с едни от най-добрите играчи в света. Очаква ни специален мач и заради съперника, но и защото е полуфинал. Това означава, че сме само на една крачка от нов финал на световно първенство, а това е целта на всички ни. Знаем, че няма да бъде лесно, но се подготвяме много добре“, добави таранът.

Подробности вижте във видеото!

#Мондиал 2026

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