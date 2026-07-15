Очаква ни горещо време в близките дни

Горещо ще бъде в близките дни, но след това предстои съществевно захлаждане. Според по-дългосрочните прогнози, максималните температури през следващата седмица в цялата страна ще бъдат под 30°. Очакванията са след 24 юли температурите да се повишават и в края на месеца да бъде много горещо.

Горещо ще бъде и утре с максимални температури между 31° и 37°, в София – около 32°. Денят ще започне със слънчево време, но около и след обяд ще има валежи и гръмотевици, с по-голяма вероятност в североизточните и планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по Черноморието, където през целия ден ще бъде слънчево – от изток-югоизток. Максималните температури на морския бряг ще бъдат от 26° до 29°.

Температурата на морската вода е от 22° до 24°, а вълнението на морето ще остане слабо, с височина на вълните до около половин метър.

В планините ще бъде ветровито, по високите части с временно силен вятър, а в следобедните часове на много места ще има валежи.

Следобедни валежи ще има и в страните от Централна Европа, във Франция и в Северна Испания. Горещо остава в западната половина от континента, като най-високи спрямо климатичните норми ще бъдат температурите по Средиземноморието, на Британските острови и в южните части на Скандинавския полуостров.

По-топъл въздух ще продължи да се пренася към югозападните части от Балканите. В северозападните райони от полуострова, където ще има превалявания, предстои относително захлаждане.

У нас в петък в цялата страна, с изключение на Черноморието, ще остане горещо. Увеличават териториите с много голям риск и екстремен риск от пожари, областите в оранжево и червено на картата.

Ще бъде слънчево, с вероятност за валежи главно в планините. В събота температурите още ще се повишат, а следобедни превалявания ще има в североизточните и планинските райони. През нощта срещу неделя в Северозападна България, а в неделя – в северозападната половина, а до края на деня – и в останалата част от страната, се очакват гръмотевични бури и валежи, на места интензивни. Там ще започне относително захлаждане, което в понеделник ще обхване цялата страна.