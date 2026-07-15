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Медици блокираха булевард в София с искане за по-високи заплати

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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медици блокираха булевард искане високи заплати
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Автомобил опита да мине през протестиращи в София. Колата излезе на булевард "Данаил Николаев", докато медицинскии специалисти го блокираха с искане за достойно заплащане. На място нямаше полиция. От СДВР съобщиха, че при тях не е постъпило уведомление за провеждане на протест.

Медицински сестри, сантиари и работещи в спешна помощ се събраха пред ИСУЛ. Поискаха в бюджета за здраве да се заделят пари за увеличение на заплатите им.

"Февруари месец съм взела 650 евро залата в спешно отделение след удръжки и съм платила 350 евро ток. 30 дни аз трябва да живея с 300 евро за себе си и 12-годишния ми син."

Катя Неофитова, медицинска сестра в спешно отделение, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ": "Моята заплата е 900 евро, сестра в спешно отделение с 32 години трудов стаж. Работя на две места. Давам извънреден труд.Не може да се определя заплатата на медицинските работници от брой преминали пациенти. Ние не сме тъкачки многомашиннички."

Организаторите на протеста казват, че бюджетът на Здравната каса е увеличен с около 400 милиона, но нито евро от тях не е предвидено за увеличение на заплатите в болниците.

Красимир Митов, председател на синдикат "Защита": "Крайно време е да бъде остойностен трудът на здравните работници и евентуално, ако има увеличение на стойността на клиничните пътеки, те да отидат за увеличение на възнагражденията."

От Министерство на здравеопазването съобщиха,че увеличението на заплатите в болниците зависи от директорите и финансовото състояние на лечебните заведения, А от Здравната каса обясниха, че между двете четения на бюджета ще бъдат обсъдени промени, които ще задължат държавните и общинските болници да спазват минимални възнаградения за медицинските специалисти.

Министерство на здравеопазването: "В бюджета на НЗОК е предвидено увеличение на средствата за здравноосигурителни плащания към изпълнителите на медицинска помощ (напр. болници), където размерът на възнагражденията в тези лечебни заведения се определя от съответния работодател в зависимост от финансовото състояние на болницата, приходите от дейността и приложимата нормативна уредба".

"В настоящия момент тече законовата процедура за приемане на Закон за бюджета на НЗОК за 2026 г., като предстои разглеждане на предложения от политически партии в Народното събрание между първо и второ четене на законопроекта, в които са залегнали нови текстове за изменения на Закона за лечебните заведения, според които се въвеждат изисквания към изпълнители на болнична помощ – общински и държавни лечебни заведения да спазват минимални размери на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти наети при тях".

А недоволството на протестиращите пред ИСУЛ прерасна в несъгласувана с институциите блокада на булевард "Данаил Николаев", където шофьор се опита да премине през нея.

Шофьорът няма да бъде санкциониран, защото е минал на зелен светофар, съобщиха от СДВР. И допълниха, че при тях сигнал за блокиран от протестиращи булевард не е постъпвал. От Столичната община заявиха, че протестът не е съгласуван с тях. А за провеждане на нерегламентирани мероприятия санкции може да налага полицията.

Иначе медицинските специалисти останаха на пътя около 5 минути. А докато си тръгваха, опитаха да помогнат на същия шофьор да потегли, защото колата му отказа насред платното.

СДВР: "Няма постъпило уведомление в СДВР за провеждане на протест от синдикат „Защита“ или друг синдикат пред болнично заведение на територията на столицата. Не е съгласувано и със Столична община. В Столична дирекция на вътрешните работи не е постъпвал сигнал за блокиран булевард от протестиращи граждани в днешния ден“.

Столичната община: "При провеждане на нерегламентиран протест (без писмено уведомление до кмета на Столична община) би следвало полицията да санкционира организаторите на мероприятието. За участниците в мероприятието, които блокират движението се налагат санкции съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата."

#ИСУЛ #медицински сестри #Спешна помощ #протест

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