Правителството предприема действия срещу убийците на пътя

Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя, заяви премиерът Румен Радев преди днешното правителствено заседание. Темата за пътната безопасност се пренесе и в парламента. Опозицията поиска незабавни мерки за решаване на проблема с мантинелите, регионалният министър призова темата да не се политизира, обеща скоро да огласи резултатите от проверката на мантинелите и нов начин за проектиране на всички инфраструктурни проекти.

Пътната безопасност и борбата срещу нарушителите остават основен приоритет на кабинета, заяви Радев.

Румен Радев, министър-председател: "Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност."Българските пътища са все така бойно поле, на което ежедневно загиват хора. И ние няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос и безхаберие, натрупване на огромни системни проблеми. Лошите пътища и безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд."

Той не спести критики и към досегашната работа на ДАИ и служителите в толсистемата.

Румен Радев, министър-председател: "В ДАИ в момента има 124 човека на терен, огромни растящи задачи, малко на брой хора, ниско заплащане, резултатът е ясен - формализъм и корупция. В същото време в толсистемата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имам винетки и дали се събират толтаксите. Т.е. приоритетът не е толкова спазване на правилата по пътищата и защита на човешкия живот, а събирането на такси."

Проблемът с пътната безопасност се пренесе в парламента. "Възраждане" поиска изслушване на регионалния министър, "Продължаваме Промяната" предложиха два варианта за решаване на проблема с мантинелите, "Демократична България" поискаха общо решение на парламента по темата, ГЕРБ призоваха проблемът да не се политизира.

Петър Петров, "Възраждане": "Обществото е изключително притеснено от случилите се напоследък тежки инциденти по магистрали. Обществото иска отговори дали ще има промени и какви мерки са взети от Министерството на регионалното развитие и АПИ."

Йордан Терзийски, "Продължаваме Промяната": "Стартирахме петиция, с която настояваме мантинелите солети да бъдат сменени с бетонни такива. Да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на конкретните стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тирове."

Ивайло Мирчев, "Демократична България": "Стандартите освен, че не отговарят, обслужват конкретни фирми които се занимават с мантинелите в България, които са близки до предните управляващи. Кантарите на толсистемата масово не работят. Тировете вместо с 30 тона, се движат с 40, 50. Затова трябва да се намесят ДАИ и КАТ." Мария Димитрова, ГЕРБ-СДС: "Ще подкрепим всички мерки, които са с цел намаляване войната по пътищата. Тази тема е изключително чувствителна за нас и по нея трябва да се работи абсолютно надпартийно и не трябва да бъде използвана като политическа дъвка от нашите опоненти."

Регионалният министър отвори:

Иван Шишков, министър на регионалното управление и благоустройството: "Тогава, когато управляваха и когато беше коалицията на сглобката, можеха да го направят. Наредбата за мантинелите е одобрена 2024 г. Ще има експертен анализ, аз съм архитект и считам, че експертното ниво би трябва, особено в такива случай да е водещо, а не политическите речи и изказвания."

И обеща много скоро промени в наредбата за манителие в съвсем нов начин при проектирането на всички инфраструктурни проекти.