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Две акции на ГДБОП: Каква е връзката между Вик - Бургас и областния председател на ДПС в града?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Екип на БНТ
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две акции гдбоп каква връзката вик бургас областния председател дпс града
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ГДБОП разследва схема за злоупотреби във ВиК -Бургас. По случая отново беше задържан областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков, само няколко минути след като беше пуснат от ареста по друго разследване за отправени заплахи. Претърсвания на антимафиотите имаше и в изпитвателната лаборатория на водоснабдителното дружество в морския град.

Според информация на източници на "По света и у нас" Христо Широков е задържан за участие в схема за отклоняване на средства от ВиК - Бургас.

- Защо сте задържан?

Христо Широков, областен председател на ДПС в Бургас: Не мога да ви кажа. Току-що ме отвеждат, нали виждате.

- БНТ: А това второ задържане ли е, първо ви пуснаха, а сега пак?

- Да, да, точно така.

- БНТ: Сега къде ви водят?

- До вкъщи."

Близо два часа антимафиотите претърсваха дома на Широков в Поморие. Според наши източници се търсят доказателства, че хотели по Черноморието използват вода, която не се отчита от водомерите чрез различни манипулации. Политикът беше изведен с белезници.

Христо Широков, областен председател на ДПС в Бургас: "Нищо няма да ви кажа на този етап.

- С ВиК ли е свързано, така се говори?

- Не мога да ви кажа нищо. Нищо не ми е казано, за да ви отговоря."

По същото време антимафиоти влязоха и в сградата на изпитвателната лаборатория на ВиК -Бургас.

- БНТ: Какво проверяват?

- Не знам. Съжалявам, не искаме да говорим."

От сградата беше изведен началникът на отдел "Продажби и фирмен контрол" Методи Смилов. Не е ясно дали той е задържан или е отведен за разпит. Това е втора акция на ГДБОП във ВиК - Бургас за по-малко от месец. В началото на юли бяха задържани повече от десет души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев. Той е обвинен в умишлена безстопанственост заради щети за 300 000 евро чрез плащания по обществена поръчка за почистване на сондажи, без дейностите да са били извършени.

Сигналите по това разследване са подадени от Деян Широков, ръководител на ВиК - Поморие и братовчед на задържания Христо Широков Потърсихме го на работното му място.

"В болнични е."

- БНТ: Кога е на работа?

- Ами, не мога да ви кажа, за съжаление.

- А от кога е в болнични?

- От май месец, средата на май."

Деян Широков не отговори и на телефонните ни обаждания.

Преди акцията в Поморие Христо Широков е бил задържан и разпитан от полицията в Кърджали след сигнал за отправени заплахи срещу бизнесмен.

Христо Широков, областен председател на ДПС в Бургас: "2025 г. някакво момче се уплашило от мен в някакво заведение и 2026 г. подава жалба."

По информация на източници на "По света и у нас" по същия случай е бил задържан и независимият общински съветник от Момчилград Рейхан Сали.

#ВиК - Бургас #ДПС Бургас # ГДБОП

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