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ЕС и Украйна сключиха сделка за засилване на сътрудничеството в производството на дронове

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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ЕС и Украйна сключиха сделка за засилване на сътрудничеството в производството на дронове
Снимка: БТА
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Украйна и Европейският съюз сключиха споразумение за засилване на сътрудничеството в производството на дронове. Сделката беше обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата ѝ с украинския президент Володимир Зеленски в Киев.

Украйна вече сключи подобни договори с различни страни. Днешното споразумение обаче обхваща държави и компании от целия Европейски съюз.

В Киев днес се провежда и петата среща на върха „Украйна – Югоизточна Европа“. България е представена от външния министър Велислава Петрова. Във форума участват също президентите на Румъния, Молдова, Сърбия и Албания, както и премиерите на Хърватия и Словения. В украинската столица пристигнаха още външният министър на Република Северна Македония и черногорският вицепремиер.

Форматът „Украйна – Югоизточна Европа“ беше създаден през 2023 г.

Часове преди посещението на гостите в Киев поне трима души загинаха, а други трима бяха ранени при руска атака срещу Одеса.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Радвам се да стартираме ново партньорство между Европейския съюз и Украйна в областта на отбранителната промишленост. Това споразумение ще съчетае украинския опит с индустриалния капацитет на Европа. С това споразумение нашето послание е ясно. Сега е моментът да инвестираме в Украйна, защото това означава да инвестираме в Европа, да инвестираме в нашата обща сигурност и в нашето общо бъдеще.“

#Формат „Украйна – Югоизточна Европа“ #външен министър Велислава Петрова #Володомир Зеленски #киев #ЕК #Урсула фон дер Лайен #Украйна

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