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В Пловдив започна разпоредителното заседание по т.нар. "Театрална афера"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
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Делото за източване на милиони левове от бюджетите на две културни институции в Смолян и Разград започна в Окръжния съд - Пловдив с разпоредително заседание. На първото заседание Румен Бечев, бившият директор на Родопският драматичен театър Николай Хайтов се призна за виновен по аферата с източването на театрите. Той поиска делото да протече по съкратената процедура.

Т.нар "Театрална афера" избухна през есента на 2024-та година. Тогава стана ясно, че са сключвани множество фиктивни трудови договори с хора, които са получавали солидни суми и дори не са се явявали на работните си места.

Заседанието продължава и към този момент. Като организатор на групата от прокуратурата посочват айти специалиста Петко Писков.

Директорите на Родопският театър в Смолян Румен Бечев и на музикално-филхармоничния театър в Разград Левон Манукян са обвинени като съучастници в длъжностно присвояване в особено големи размери.

Бившият директор на Родопският театър Румен Бечев призна през адвоката си обстоятелствата в обвинителни акт, поиска съкратено производство. Според прокуратурата обаче такова е невъзможно.

В залата стана ясно, че Левон Манукян има вече издаден акт от Агенцията "Държавна финансова инспекция" за нанесени щети на стойност малко над милион и 300 хиляди лева и той трябва да го плати.

Присвоените средства от двата театъра в така наречената театрална афера надхвърлят 3 милиона лева в рамките на 2 месеца, август и септември 2024 г. с включени 113 договора. Като 50% от хората, които са получавали тези плащания, са съдействали на разследването в досъдебното производство.

Галин Гавраилов, Окръжна прокуратура – Пловдив: "Ако стандартните служители в театъра, включително директорите, са получавали възнаграждениея от порядъка на 1000- 1500, директорите до 2800 лева, тези фиктивни служители са получавали месечни възнаграждения от порядъка на 2800-900-3000 лева, тоест, по-високи. Всъщност големият сбор от пари, който са получили, идва от допълнителните възнаграждения."

Славейко Серафимов, адвокат на Петър Писков: "Нито един свидетел няма, нито една експертиза към този момент, която да покаже каквото и да е било отношение на Петко Писков към извършеното. Абсолютно нищо и това го има в обвинителния акт. Някак си конструктивно прокуратурата е подходила и си прави някакви собствени изводи."

Други четирима души от групата са обвинени за пране на пари и участие в организирана престъпна група. Очаква се кога ще бъде насрочено първото заседание в този процес.

Вижте още в прякото включване на Мариела Хубинова

#Театрална афера #Окръжен съд - Пловдив #Разпоредително заседание #Смолян #Разград

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