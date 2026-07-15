След нови инциденти и протести: Доналд Тръмп спира пътните проверки на имиграционните служби

Администрацията на Доналд Тръмп е разпоредила временно спиране на повечето пътни проверки, извършвани от митническата и имиграционната служба, след като двама души бяха застреляни от агенти.

Нови протести срещу имиграционните власти се състояха в Мейн, след като 26-годишен колумбиец беше застрелян в автомобила си в малък град в щата. Миналата седмица мексикански гражданин беше застрелян в Хюстън, Тексас, докато карал пикапа си на път за работа.

От Министерството на вътрешната сигурност заявиха, че и в двата случая мъжете са се опитвали да избягат, което свидетели отричат.

При трети инцидент мъж от Флорида беше блъснат и убит от камион, докато бягал от служители на имиграционните служби и федерални агенти.