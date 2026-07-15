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Инфекциозното отделение в Благоевград е пълно, увеличават се случаите на лаймска болест

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
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В Благоевград отчитат бум на летните инфекции. Инфекциозното отделение на областната болница вече е запълнено, като с най-много пациенти са с вирусни чревни инфекции. Лекарите предупреждават, че през сезона зачастяват случаите на лаймска болест, както и на инфекциозна мононуклеоза. Основната причина за случилото се са високите температури през лятото:

д-р Румен Новоселски, завеждащ Инфекциозно отделение в УМБАЛ - Благоевград: "Високите температури на околната среда обикновено водят до намаляване на имунитета в червата и съответно до проявата на различни вируси, различни заразявания с различни вируси или бактерии. Отделението работи 24 часа всеки ден, 7 дни в седмицата, така, че винаги има лекар или поне лекар на разположение, който поема случите на всички хора, които са дори със съмнения за заразни заболявания. Хората, които са в тежко състояние, ги хоспитализираме. Ако са в малко по-леко състояние, т.е. възможно е да получат определено лечение дори и в домашни условия, ги оставяме, амбулаторно ги лекуваме до момента, до който се освободят места. Най-често в рамките на до 12-24 часа хората можем да ги хоспитализираме. Така че тук в отделението лежат най-честите и най-тежки случаи на заболяване."

В момента има само един болен с лаймска болест, но случаите се увеличават заради по-големия брой кърлежи и неокосените треви.

Д-р Новоселски отново препоръча да се поддържа добра лична хигиена, като освен с вода, ръцете да се мият и с дезинфектанти, като по-сигурен начин да не се стига до чревни инфекции.

Вижте още в прякото включване на Станислава Николова

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