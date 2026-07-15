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Историческо споразумение: Край на паспортния контрол между Испания и Гибралтар

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Историческо споразумение: Край на паспортния контрол между Испания и Гибралтар
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Край на паспортните проверки между Испания и Гибралтар.

Първите хора преминаха през границата само с лични карти и карти за пребиваване, след като Европейският съюз и Великобритания подписаха вчера историческо споразумение за премахване на граничната ограда, отделяща отвъдморската територия на Обединеното кралство.

То слага край на всички проверки и контрол върху движението на хора и стоки. Пристигащите на летището и пристанището в Гибралтар от страни извън Европейския съюз ще представят паспортите си на граничните служители на Испания и Гибралтар.

#Испания #Гибралтар #Великобритания #ЕС

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