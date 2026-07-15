Министърът на финансите представя в парламента параметрите на бюджет 2026 г.

Днес депутатите трябва да гласуват бюджета на първо четене
Държавния бюджет влезе на първо учетено в парламента. Нивото на приходите и разходите заложени в него са рекордни.
Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представя основните параметри на бюджета, като в зала вече са всички министри, включително премиерът Румен Радев.
Дебатите по същество все още не са започнали, но основните параметри на план-сметката вече са ясни.
В него са заложени рекордно ниво на приходите и на разходите, като очакваният дефицит е 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт на страната или 7,2 милиарда евро.
Прогнозите в плансметката са направени при очакван растеж на економиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3 на 100.
В бюджета е заложен общия размер на дълга да достигне близо 38 милиарда евро, като само новия дълг ще бъде над 10 милиарда към края на годината.
СНИМКИ: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА, БНТ
От 1 август се увеличават цените на винетките с 30%, вдига се акциза върху тютюневите изделия и са предвидени мерки за увеличаване на събирането на данъчните приходи, откъдето се очаква да дойдат допълнително 200 милиона евро.
Гълъб Донев, министър на финансите: "Проектът на закон за държавния бюджет за 2026 година понася най-сериозна критика заради размера на заложният дефицит. Този свръхдефицит обаче има своята предистория. С нея не се оправдаваме, а посочваме причините довели ни дотук. Преди ние да заговорим открито за свръхдефицит в бюджета, една част от вас удобно мълчеше за скрития дефицит. Бюджетите от 2024 година насам са страдали от скрит дефицит и вие, които ни критикувате днес, сте наясно с това заради натиска, който се упражнява върху разходната част на предишните бюджети по линия на недостигна ресурс. В този бюджет, въпреки всички обвинения за липса на размах, всъщност има амбиция и смелост."
Правителството си е поставило за цел тазгодишният бюджет да бъде приет до края на юли.
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