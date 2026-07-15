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За Ганьо Сомов, Алеко или къде е единственият музей на Бай Ганьо в България?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Таня Матева
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Музеят е създаден изцяло с дарения и доброволен труд

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Единственият в страната музей на алековия герой бай Ганьо се намира в казанлъшкото село Енина. Той отвори врати преди около година и се радва на голям интерес както от българи, така и от чужденци. Музеят е създаден изцяло с дарения и доброволен труд.

Създател на музея е Румен Сомов.

Румен Сомов: „Аз съм родственик на този бай Ганьо. Той е бай Ганьо Сомов, който е видян през 1893 г. от Алеко Константинов на световното изложение в Чикаго, много подробно описан в „До Чикаго и назад“.

Ганьо Сомов е роден в Енина.

Румен Сомов: „Неговата къща, за жалост, е съборена, истинската била е около църквата, съборена и върху нея е построена вила. Бай Ганьо в края на живота си е отишъл в Казанлък, където е бил глашатай.“

Експонатите, изложени в музея, са събирани в продължение на две десетилетия.

Румен Сомов: „И си помислих, че сме длъжни просто на този незаслужено скрит толкова време герой, същевременно най-известният в света, най- превежданата българска книга, на 20 различни езика. Тук имам първо издание на френски.“

Сред ценните експонати са множество карикатури на бай Ганьо.

Румен Сомов: „Имам една поредица, която е излизала във вестник „Стършел“, на други автори - Тодор Цонев, Илия Бешков, Александър Божинов.“

Представени са много автентични предмети.

Румен Сомов: „Оригиналния печат от българския павилион в Чикаго, все пак бай Ганьо е видян на панаира в Чикаго. Над 300 книги с бай Ганьо, много книги, които тълкуват бай Ганьо, много картички, които са свързани със създателите на бай Ганьо и за жалост точно на този бай Ганьо Сомов имаме само една снимка.“

Лични предмети на Ганьо Сомов липсват. Причината:

Румен Сомов: „Ние имаме някаква такава защита за бай Ганьо, така че сме унищожили повечето неща, които ни свързват рода с бай Ганьо.“

Музеят е единственият със студио за татуировки, където желаещите могат да си татуират единствено подкова. Самият Румен Сомов е татуист.

Румен Сомов: „Аз се занимавам много с култура, с фотография, с режисура, с театър, част съм от едно читалище, татуист съм - имам бай Ганьо с неговия подпис и Алеко с неговия подпис.“

В двора пък всеки може да види дърво от подкови.

Румен Сомов: „Понеже Алеко е Щастливеца, наистина сме направили един блок "Щастливеца", като сме събирали в продължение на 15 години 1200 подкови носени и сме направили едно дърво с една корона от подкови, като даваме шанс на всеки, който посети музея да си напише късметче и да си го пусне под това дърво. Няма да му реши генерално въпроса, нещо позитивно пожелае ли си сутринта, така ще му върви по- добре деня.“

Освен музей на бай Ганьо в Енина има и паметник, посветен на най-колоритния герой в нашата литература.

#Дърво от подкови #Ганьо Сомов #автентични предмети #музей на Бай Ганьо #село Енина

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