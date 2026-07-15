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Отново е задържан областният лидер на ДПС – Бургас Христо Широков

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Акция на ГДБОП в Поморие. След като беше освободен от ареста, областният лидер на ДПС – Бургас, Христо Широков, отново беше задържан.

Областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков е арестуван минути след като изтече мярката му за задържане от 24 часа в Кърджали, където беше задържан вчера, но по друго разследване.

Днес той беше отведен от двама служители на ГДБОП до домашния му адрес в Поморие, за да бъдат извършени претърсвания и разпити.

Това, което БНТ разбра от самия Широков, е, че задържането му в Кърджали е във връзка със сигнал от момче, което се е почувствало стресирано от него в ресторант в града.

Христо Широков, областен лидер на ДПС: „През 2025 г. някакво момче се е оплашило от мен в някакво заведение и през 2026 г. подава жалба.“

#ДПС Бургас #Христо Широков # ГДБОП #Поморие

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