Гледайте мача България - Полша от Лигата на нациите по БНТ 3

А1 предоставя безвъзмездно на БНТ правата за отложено излъчване на оставащите мачове от груповата фаза в САЩ на мъжкия национален отбор от Волейболната лига на нациите 2026.
Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира участието си в третата седмица от турнира Лигата на нациите с амбицията да намери място на финалите в Нингбо (Китай). България ще играе мачовете си в Чикаго (САЩ).
Зрителите ще могат да ги проследят по БНТ на запис след живото им предаване по MAX One – спортно-развлекателния канал на А1.
Към момента "лъвовете" заемат осмото място във временното класиране с актив от 5 победи, 3 загуби и 14 точки и са с равен брой точки със седмия в класирането с отбора на Турция. За финалния турнир се класират първите седем отбора в подреждането, тъй като домакинът Китай има гарантирано участие.
В първия си мач на 15 юли селекцията на Джанлоренцо Бленджини се изправя срещу действащия европейски шампион Полша.
Събота точно в полунощ б. вр. "лъвовете" ще срещнат отбора на Китай, които ще приемат плейофите и получават директна промоция независимо от позицията им в крайното класиране.
Неделя от 04:00 часа б. вр. България ще срещне домакините от САЩ.
Последният двубой ще бъде срещу олимпийския шампион Франция и ще се проведе в понеделник в полунощ б. вр.
БНТ 3 ще излъчи всички срещи на националния ни отбор на запис.
Програма на предаванията:
16.07., четв., 8:00 ч. България - Полша
18.07., събота, 8:00 ч. България - Китай
19.07., неделя, 8:00 ч. България - САЩ
20.07., понед., 8:00 ч. България - Франция