България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго

Започват решителни битки във волейболната Лига на нациите.

Днес стартира третата седмица от надпреварата, където борбата за място на финалите в Нингбо (Китай) става все по-ожесточена.

Националите на България са в група 8, двубоите от която ще се проведат в Хофман Истейтс, Илинойс. Съперници на нашите момчета ще бъдат Полша, Китай, САЩ, Франция.

Към момента "лъвовете" заемат осмото място във временното класиране с актив от 5 победи, 3 загуби и 14 точки. За финалния турнир в Нингбо се класират първите седем отбора в подреждането, тъй като домакинът Китай има гарантирано участие.

В първия си мач на американска земя българските национали излизат срещу Полша, днес, в 20:00 ч. б.в.

"Дружина полска" заема третата позиция в таблицата със 17 точки (6 победи, 2 загуби). Във втората седмица на ВНЛ те бяха домакини на турнира от група 5 - в Гливице, където записа 4 успеха от 4 мача.

В сравнение с предходната състезателна седмица, в състава на полския отбор има няколко промени.

От своя страна, тимът ни ще разчита на сериозна подкрепа от трибуните, където се очаква многобройно присъствие на български фенове.

"Трикольорите" ще преследват три задължителни победи, които ще им дадат възможност да се класират за финалния турнир в Китай.