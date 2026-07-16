189 години от рождението на Васил Левски ще бъдат отбелязани в Националния исторически музей

Тържествено честване на 189 години от рождението на Васил Левски ще се проведе в Националния исторически музей. То е организирано от Националния исторически музей и Националния музей „Васил Левски" и в него ще участва и президентът Илияна Йотова, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Събитието ще започне преди обяд в Слънчевата зала на Националния исторически музей и ще събере представители на държавни, научни, образователни и културни институции, на местната власт в родния град на Апостола Карлово, негови родственици.

Слово, посветено на годишнината, ще произнесе президентът Илияна Йотова. Приветствия към гостите ще отправят и директорът на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова и директорът на Националния музей „Васил Левски“ Дора Чаушева.

Доц. д-р Тодор Радев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще представи научното експозе „Васил Левски в своето историческо време“. Проф. д-р Боян Добрев от Националната художествена академия ще запознае гостите с мултимедийната му панорама „Образът на Апостола в изобразителното ни изкуство“.

Организаторите посочват, че инициативата е посветена на живота, делото и духовното наследство на Васил Левски и има за цел да отдаде почит към неговата личност чрез среща между науката, културата и обществената памет.

Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски, е роден на 18 юли (6 юли ст. ст.) 1837 г. в Карлово в семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина Василева Караиванова. Той е идеолог на българската национална революция, организатор и ръководител на българското националноосвободително движение.