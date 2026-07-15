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ВК Нефтохимик 2010 научи първия си съперник в Европа, започва срещу Динамо Апелдорн

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Спорт
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Носителят на Купата на България ще се изправи срещу нидерландския тим в 1/16-финалите на турнира за Купата на CEV, а реваншът ще бъде в Бургас

нефтохимик научи първия съперник европа започва динамо апелдорн
Снимка: Startphoto.bg
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Нефтохимик 2010 ще започне участието си в европейските клубни турнири през новия сезон с двубой срещу нидерландския Динамо Апелдорн. Това отреди жребият, изтеглен в централата на европейската конфедерация по волейбол (CEV) в Люксембург.

Като носител на Купата на България бургазлии ще представят страната ни във втория по сила европейски клубен турнир – за Купата на CEV, където стартират директно от фазата на 1/16-финалите.

Първата среща между двата отбора е насрочена за периода 8–10 декември 2026 година в Нидерландия, а реваншът ще се проведе между 5 и 7 януари 2027 година в Бургас, където Нефтохимик ще има домакинско предимство.

Тимът ще се опита да преодолее нидерландския си съперник и да продължи напред в надпреварата, която през последните години се утвърди като една от най-конкурентните на европейската волейболна сцена.

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#Купата на CEV 2025/26 #ВК Нефтохимик 2010 Бургас

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