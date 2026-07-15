БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев...
Чете се за: 01:37 мин.
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Авиа започва европейския си поход срещу Будва, възможен е български сблъсък с ЦСКА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Пловдивчани гостуват на черногорския тим в Чалъндж къп, а при класиране могат да се изправят срещу "червените“ във втория кръг

Локомотив Авиа започва европейския си поход срещу Будва, възможен е български сблъсък с ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив Авиа Пловдив научи първия си съперник в европейските клубни турнири през новия сезон. Жребият за Чалъндж къп, изтеглен в Люксембург, отреди бронзовият медалист от българското първенство да се изправи срещу черногорския Будва в 1/32-финалите на надпреварата.

Първата среща ще се играе в Черна гора в периода 10–12 ноември, а реваншът седмица по-късно ще бъде в Пловдив.

При успешно преодоляване на Будва, Локомотив Авиа може да стигне до изцяло български двубой срещу ЦСКА. За да се случи това, "червените“ трябва да елиминират украинския Епицентър Подоляни Хородок в своя сблъсък от първия кръг.

ЦСКА вече има положителен опит срещу украинския тим. Двата отбора се срещнаха в европейските турнири през 2024 година, когато софиянци продължиха напред след успех в т.нар. "златен“ гейм, след като си размениха по една победа с 3:1 в двата мача.

#Чалъндж Къп 2026/2027 #ВК Локомотив Авиа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
4
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край Търговище
5
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край...
НПМГ с уточнение за минималните балове и мястото си в класирането след 7-и клас
6
НПМГ с уточнение за минималните балове и мястото си в класирането...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Европейски волейбол

Гледайте срещите на България от Лигата на нациите в Чикаго по БНТ 3
Гледайте срещите на България от Лигата на нациите в Чикаго по БНТ 3
ВК Нефтохимик 2010 научи първия си съперник в Европа, започва срещу Динамо Апелдорн ВК Нефтохимик 2010 научи първия си съперник в Европа, започва срещу Динамо Апелдорн
Чете се за: 01:05 мин.
Левски и Марица научиха първите си съперници в Шампионската лига по волейбол Левски и Марица научиха първите си съперници в Шампионската лига по волейбол
Чете се за: 01:10 мин.
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго
5713
Чете се за: 01:40 мин.
България пречупи Чехия и се класира за полуфиналите на европейското до 18 години България пречупи Чехия и се класира за полуфиналите на европейското до 18 години
7335
Чете се за: 02:20 мин.
Радостин Стойчев остава в Халкбанк Анкара Радостин Стойчев остава в Халкбанк Анкара
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха на първо четене Бюджет 2026
Депутатите приеха на първо четене Бюджет 2026
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Пускат Стоян Мавродиев под гаранция от 50 000 евро Пускат Стоян Мавродиев под гаранция от 50 000 евро
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Отново е задържан областният лидер на ДПС – Бургас Христо Широков Отново е задържан областният лидер на ДПС – Бургас Христо Широков
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Софийският градски съд остави в ареста един от обвиняемите за катастрофата на "Челопешко шосе" Софийският градски съд остави в ареста един от обвиняемите за катастрофата на "Челопешко шосе"
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Сигнал за бомба в сградата на Президентството
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Невена Зартова
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Тръмп заплаши да атакува цивилната инфраструктура в Иран, ако...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
ЕС и Украйна сключиха сделка за засилване на сътрудничеството в...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ