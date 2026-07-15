Локомотив Авиа започва европейския си поход срещу Будва, възможен е български сблъсък с ЦСКА

Локомотив Авиа Пловдив научи първия си съперник в европейските клубни турнири през новия сезон. Жребият за Чалъндж къп, изтеглен в Люксембург, отреди бронзовият медалист от българското първенство да се изправи срещу черногорския Будва в 1/32-финалите на надпреварата.

Първата среща ще се играе в Черна гора в периода 10–12 ноември, а реваншът седмица по-късно ще бъде в Пловдив.

При успешно преодоляване на Будва, Локомотив Авиа може да стигне до изцяло български двубой срещу ЦСКА. За да се случи това, "червените“ трябва да елиминират украинския Епицентър Подоляни Хородок в своя сблъсък от първия кръг.

ЦСКА вече има положителен опит срещу украинския тим. Двата отбора се срещнаха в европейските турнири през 2024 година, когато софиянци продължиха напред след успех в т.нар. "златен“ гейм, след като си размениха по една победа с 3:1 в двата мача.