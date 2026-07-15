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Левски и Марица научиха първите си съперници в Шампионската лига по волейбол

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"Сините“ очакват победителя от двойката Пафиакос – Младост Загреб, а шампионките от Пловдив започват срещу Херцег Нови

Левски и Марица научиха първите си съперници в Шампионската лига по волейбол
Снимка: Startphoto.bg
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Българските шампиони Левски София и Марица Пловдив научиха съперниците си за втория квалификационен кръг на Шампионската лига по волейбол след тегления жребий.

При мъжете Левски ще се изправи срещу победителя от двойката между кипърския Куутио Хоумс Пафиакос и хърватския Младост Загреб. Шампионът на България ще започне участието си с гостуване, като първият двубой е насрочен за периода 3–5 ноември, а реваншът в София ще се играе между 10 и 12 ноември.

При жените Марица Пловдив ще срещне черногорския Херцег Нови във втория квалификационен кръг. Пловдивчанки ще гостуват в първия мач, предвиден за 20–22 октомври, а реваншът ще се проведе седмица по-късно – между 27 и 29 октомври.

При успех българският шампион ще продължи към третия квалификационен кръг, където ще срещне победителя от сблъсъка между азербайджанския Туран Товуз и хърватския Младост Загреб.

#Шампионска лига по волейбол за жени 2025/2026 #Шампионска лига по волейбол за мъже 2025/2026 #ВК Левски София #ЖВК Марица 2022 Пловдив

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