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Поредна нощ на масирани руски нападения с ракети и дронове в Украйна

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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По света
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Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Поредна нощ на масирани руски нападения с ракети и дронове в Украйна.

Столицата Киев беше атакувана с балистични ракети. Според кмета на града Виталий Кличко поражения са нанесени на складова база.

Атаки имаше още срещу Харков, Запорожие, където има жертви и ранени, както и в Суми. Новата вълна руски удари идва на фона на предстоящата днес визита в Киев на отиващия си британски премиер Киър Стармър. Вчера в украинската столица бяха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и представители на няколко източноевропейски държави. Там беше и българският външен министър Велислава Петрова.

#масирана руска атака #войната в Украйна #киев

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