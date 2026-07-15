Оформят зелен амфитеатър вместо стадион "Юнак"

Съдбата на паркинга при "Капитолия" остава неясна
Възстановяване на стадион "Юнак" няма да има. А заложеният подземен паркинг при "Капиталия" ще се разглежда на ново. Също така теренът на емблематичната къпалня "Мария Луиза" вече е актуван като общинска собственост. Това стана ясно днес след среща на експертен съвет, на която се обсъди новият Подробен устройствен план на Борисовата градина.
Преди нея се проведе протест пред сградата на Направление "Архитектура и градоустройство". Гражданите обясниха, че с предвидените паркинги, улици и възстановяването на някои обекти могат да променят облика на парка. Затова настояват процедурата да бъде спряна и да бъде изготвен план, който да гарантира опазването на зелените площи.
ЛюбомирГеоргиев, зам.-кмет по градско планиране: "Не се възстановява стадионът, ами се създава зелен амфитеатър - т.е. зелена амфитеатрална площ в тази форма, в която е в момента. Обсъдихме двата подземни паркинга, този под "Капитолия" и при гара "Пионер". Този под гара "Пионер" беше потвърден, нямаше почти мнения срещу него. Този под "Капитолия" се чуха еднакво добре обосновани мнения "за" и "против". Затова решихме проектантите да предложат алтернативни - какво би значело с този паркинг и какво без него."