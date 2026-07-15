Оформят зелен амфитеатър вместо стадион "Юнак"

Възстановяване на стадион "Юнак" няма да има. А заложеният подземен паркинг при "Капиталия" ще се разглежда на ново. Също така теренът на емблематичната къпалня "Мария Луиза" вече е актуван като общинска собственост. Това стана ясно днес след среща на експертен съвет, на която се обсъди новият Подробен устройствен план на Борисовата градина.

Преди нея се проведе протест пред сградата на Направление "Архитектура и градоустройство". Гражданите обясниха, че с предвидените паркинги, улици и възстановяването на някои обекти могат да променят облика на парка. Затова настояват процедурата да бъде спряна и да бъде изготвен план, който да гарантира опазването на зелените площи.