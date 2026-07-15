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Протест срещу новия устройствен план на Борисовата градина

Алекс Христов от Алекс Христов
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Протест срещу ПУП на Борисовата градина
Снимка: БНТ
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Протест срещу проекта за нов Подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина се провежда пред сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“.

Граждани настояват процедурата да бъде спряна, защото документът ще отвори възможност за бъдещо строителство в Борисовата градина.

Според недоволните предвидените паркинги, улици и възстановяването на някои обекти могат да променят облика на парка, затова настояват процедурата да бъде спряна и да бъде изготвен план, който да гарантира опазването на зелените площи.

От Столичната община обаче заявяват, че проектът няма да позволи ново застрояване, а въвежда ясни правила за развитието на парка, възстановява съществуващи обекти и създава възможност частните имоти постепенно да бъдат придобити в обществен интерес.

Днес експертният съвет разглежда всички становища, а ако даде положително становище, следващата стъпка е планът да бъде внесен за разглеждане и гласуване в Столичния общински съвет.

#ПУП #Борисова градина #протест

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