Протест срещу новия устройствен план на Борисовата градина

Протест срещу проекта за нов Подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина се провежда пред сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“.

Граждани настояват процедурата да бъде спряна, защото документът ще отвори възможност за бъдещо строителство в Борисовата градина.

Според недоволните предвидените паркинги, улици и възстановяването на някои обекти могат да променят облика на парка, затова настояват процедурата да бъде спряна и да бъде изготвен план, който да гарантира опазването на зелените площи.

От Столичната община обаче заявяват, че проектът няма да позволи ново застрояване, а въвежда ясни правила за развитието на парка, възстановява съществуващи обекти и създава възможност частните имоти постепенно да бъдат придобити в обществен интерес.

Днес експертният съвет разглежда всички становища, а ако даде положително становище, следващата стъпка е планът да бъде внесен за разглеждане и гласуване в Столичния общински съвет.