Измама с европейски средства: 8 души са получавали субсидии за декларирани пасища

МВР сезира Европейската прокуратура за злоупотреби със земеделски субсидии в общини от областите Кърджали и Хасково за над 350 000 евро. Над 8 600 декара земи са били декларирани основно като пасища без да са такива. Разкритието е на Икономическата полиция в Кърджали и Държавен фонд земеделие. По случая е задържан 57-годишен мъж.

Осем души, които не живеят в Кърджали, са декларирали за използване близо девет квадратни километра пасища. Затова са получавали евросубсидии в продължение на две години. Проверка на полицията е установила много нередности.

Радослав Узунов, началник сектор при ОДМВР–Кърджали: „На места има неокосени ливади, непочистени пасища, дори на едното място има изградена къща със селскостопански двор с нотариален акт, като по документи това трябва да е пасище.“

Един от потърпевшите от схемата е Бехчет Сеидов от Черноочене. Той е собственик на къщата и земята, декларирана като пасище и преди дни научил за измамата.

- Откога е тази къща? Бехчет Сеидов: „От четири-пет години е, не не - месеца.“ - „А ти знаеш ли, че това нещо се води пасище и се плаща за пасище?“ Бехчет Сеидов: „Не, не.“

Сред посочените за пасища земи има дори гори. Участниците в схемата, работила безотказно, са свързани лица.

Радослав Узунов, началник сектор при ОДМВР – Кърджали: „Тези лица ги свързва това, че едно лице от тях кандидатства за всички останали с пълномощно. Част от тях са и членове на едно семейство.“

По аферата с фалшивите пасища днес следобед бе задържан 57-годишен мъж. Работата по случая продължава и тя трябва да установи как земеделските служби са допуснали измама в толкова големи размери.