Дете е с опасност за живота след катастрофа в Разградско

Момче на 13 години пострада тежко при пътнотранспортно произшествие в с. Йонково, Разградско. Катастрофата е станала около 22.00 ч. във вторник, след като 19-годишна шофьорка на лек автомобил се разсеяла с мобилен телефон. Тя изгубила контрол и автомобилът се блъснал в крайпътно дърво.

С нея в колата са пътували още четирима - на възраст между 13 и 18 години. Най-тежко е пострадал братът на шофьорката, който е с черепно-мозъчна травма, счупени лицеви кости и опасност за живота. Друго момче е с фрактура на лявата ръка, а останалите са се отървали с охлузни рани, съобщават от МВР - Разград.

По случая вече се води досъдебно производство.