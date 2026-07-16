Киев е подложен на руска ракетна атака, съобщи кметът на украинската столица

Украинската столица Киев е подложена на масирана руска атака с балистични ракети в първите часове на днешния ден, обяви кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Той уточни в приложението Телеграм, че е била ударена складова база в западен квартал, като отломки от дронове са паднали на отсрещния бряг на река Днепър.

Според информация на украинските военновъздушни сили към Киев идват още ракети.

В същото време Харков, вторият по големина град в Украйна, е обект на руски атаки с дронове, обяви тамошният кмет Игор Терехов, цитиран от Франс прес.

По думите му са нанесени удара в най-малко три квартала.