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Слънчево и горещо време, със следобедни валежи и гръмотевици в четвъртък

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Ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 31° и 37°, в София - около 32°. В следобедните часове ще има валежи и гръмотевици, с по-голяма вероятност в североизточните и планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в часовете след обяд. След пладне ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 22° - 24°, а вълнението на морето ще бъде около 1 бал.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има гръмотевична дейност и валежи от дъжд, по-интензивни в Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, по най-високите части и временно силен от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.

В петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с купеста облачност и локални валежи, придружени с гръмотевици на отделни места, главно в планините. Максималните температури ще са предимно между 31° и 36°, по-ниски по Черноморието.

В събота ще бъде слънчево, с по-високи дневни температури - между 33° и 38°, по Черноморието ще се задържат между 26° и 30°. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб, в Източна България до умерен.

Около полунощ в крайните северозападни райони ще започнат валежи и гръмотевични бури, възможни са интензивни явления.

В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Ще има и валежи, по-интензивни в северозападната половина от страната, а към края на деня - и в останалата част. Вятърът от юг-югоизток в източната половина от страната ще се усили и в низините ще се задържи горещо, докато от северозапад ще започне понижение на температурите.

В понеделник със северозападен вятър захлаждането ще продължи. Въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има локални валежи и гръмотевици, на места в южните и източните райони.

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